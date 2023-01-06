На пожаре в Коми спасли мужчину

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В четверг, 5 января, в Воркуте горела квартира, пожарные спасли мужчину, еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Дончука. В доме загорелась одна из квартир. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность электрооборудования. Пожарные спасли мужчину 1972 года рождения. Кроме того, еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Пожар оперативно потушили. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Всего с начала года в Коми произошел 21 пожар. В результате четыре человека погибли, еще один пострадал.

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