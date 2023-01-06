В ДТП в Коми пострадали четверо взрослых и двухлетний ребенок

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 5 января, в Усть-Вымском районе столкнулись Mitsubishi Outlander и Chevrolet Nexia, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.57. Мужчина 1991 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по автодороге Айкино – Кослан. На 55-м километре автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Nexia.

В результате ДТП пострадали пять человек. Водитель Mitsubishi получил автотравму, сотрясение мозга, резаную рану, а также травму грудной клетки. У пассажирки того же авто 1998 года рождения диагностировали вывихи, сотрясение и автотравму. Двухлетний пассажир Mitsubishi получил ушибы.

У 50-летнего водителя Chevrolet диагностировали автотравму и перелом бедра. Кроме того, под вопросом перелом левого голеностопного сустава. 67-летняя пассажирка Chevrolet получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму шейного отдела позвоночника, а также перелом правого плечевого сустава.

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