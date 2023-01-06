Сыктывкарская многоэтажка третий день остается без воды

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В Сыктывкаре из-за прорыва многоквартирный дом третий день остается без водоснабжения. Об этом сообщили жильцы многоэтажки.

Еще 4 января на улице Маркова случился порыв трубы. Жильцы обратились в управляющую компанию «УК Город», и на место прибыл сантехник. Однако он не смог определить место порыва. В итоге в доме №3 отключили воду, а на полу в подъезде образовался лед. В аварийно-диспетчерской службе сказали, что включат воду 10 января.

В администрации Сыктывкара сообщили, что дом отключили от водоснабжения по заявке управляющей компании из-за аварии. При этом заявки в «Водоканал» не поступало. В администрации заверили, что контролируют ситуацию и работают с УК, передает «Комиинформ».

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