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НовостиОбщество7 января 2023 6:42

В МЧС Коми обратились к местным жителям из-за роста пожаров

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МЧС Коми обратились к местным жителям с предупреждением. В ведомстве сообщили, что из-за холодов в регионе вырос риск роста пожаров. Основной причиной их появления, отмечается в сообщении, становятся нарушения правил пожарной безопасности.

По информации МЧС, с начала года в Коми уже зарегистрировали 21 пожар, в которых погибли четыре человека. Сопутствующими факторами возникновения этих пожаров стала потеря бдительности людей.

Спасатели попросили жителей Коми соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

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