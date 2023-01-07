В МЧС Коми обратились к местным жителям из-за роста пожаров

Фото: архив КП

В МЧС Коми обратились к местным жителям с предупреждением. В ведомстве сообщили, что из-за холодов в регионе вырос риск роста пожаров. Основной причиной их появления, отмечается в сообщении, становятся нарушения правил пожарной безопасности.

По информации МЧС, с начала года в Коми уже зарегистрировали 21 пожар, в которых погибли четыре человека. Сопутствующими факторами возникновения этих пожаров стала потеря бдительности людей.

Спасатели попросили жителей Коми соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарская многоэтажка третий день остается без воды (подробнее)