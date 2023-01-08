В Коми обновлен температурный рекорд

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В Коми температура воздуха опустилась до -45,5. Самым холодным местом в республике стал Вуктыл. Об этом сообщает начальник метеостанции Усть-Щугор Александр Антипов.

По данным специалиста, на поверхности снега температура и вовсе достигла почти -50 градусов. Добавим, что Вуктыл оставил за собой звание самого холодного и морозного города, обогнав Воркуту: накануне там был установлен температурный рекорд, который был побит.

- По состоянию на 9 утра, температура воздуха составила -45,2 градуса, при этом в моменте минимальная температура воздуха опускалась до -45,5 градуса, при северном ветре 1 м/с и порывах 2 м/с. Температура на поверхности снега опускалась до - 49,7 градуса, - цитирует Антипова издание «Комиинформ».

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