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НовостиПроисшествия9 января 2023 7:13

В Сыктывкаре мужчина незаконно получил почти 600 тысяч рублей в качестве пенсии

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Госдумы

Фото: пресс-служба Госдумы

В Сыктывкаре 43-летнего мужчину подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигурант подал заявление о назначении пенсии в отдел пенсионного обслуживания финансового подразделения одной из силовых структур. При этом мужчина не сказал, где живет на самом деле, и вместо этого предоставил ложные сведения о регистрации в Воркуте. На основании этой информации был применен районный коэффициент. В итоге пенсия мужчины увеличилась. С ноября 2011 по июль 2021 года житель Коми незаконно получил более 587 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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