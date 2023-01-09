За праздники в Коми поймали 115 пьяных водителей

Фото: архив КП

За выходные и праздничные дни в Коми выявили 115 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

За эти дни в республике завели 16 уголовных дел в отношении людей, повторно севших за руль нетрезвыми. Больше всего пьяных водителей обнаружили в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте и Усинске. Один из них устроил ДТП. Так, в Ухте, водитель 1990 года рождения ехал за рулем Hyundai по трассе Ухта – Сосногорск. На 337-м километре он врезался в авто, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.

В результате ДТП пострадал сам виновник аварии. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.

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