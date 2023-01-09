В Троицко-Печорске восстановили электроснабжение

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В Троицко-Печорске и вуктыльском селе Дутово восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.
Электроснабжение Дутово восстановили в понедельник, 9 января, в 2.58 ночи. Министр финансов Коми Владимир Казаков подчеркнул, что отключения происходили не по вине муниципалитетов. Электроснабжение в Дутово восстанавливали 2,5 суток. Во время работ на ЛЭП село запитывалось от дизельных генераторов.
6 января без света оставались поселки Лемты и Шердино, а также деревня Савинобор. Там электроснабжение восстановили в течение нескольких часов. В воскресенье, 8 января, аварийное отключение электроэнергии произошло в Троицко-Печорском районе. Электроснабжение восстановили в тот же день.
Кроме того, аварийные отключения происходили в поселке Березовка Печорского района и в поселке Чернореченский в Княжпогостском районе.
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