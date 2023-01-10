Спасатели и медики из Коми отправились на место крушения самолета в НАО

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Спасатели и медики из Коми отправились на место крушения самолета в Ненецком автономном округе, которое произошло в понедельник, 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и 10 пассажирами летел по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей. В 10 километрах от Каратайки воздушное судно совершило жесткую посадку. В результате погибли два человека, еще 10 пострадали. Пилот и пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело.

Из Воркуты в НАО выдвинулись два ТРЭКОЛа. Один из них с бригадой врачей, а второй – со спасателями. Глава НАО Юрий Бездудный сообщил, что обратился к главе Коми Владимиру Уйбе с просьбой отправить людей для оказания помощи пострадавшим. На место происшествия отправились хирург, травматолог, реаниматолог и спасатели.

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