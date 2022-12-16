Верховный суд Коми пересмотрит уголовное дело о жёсткой посадке боинга в Усинске

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27 декабря Верховный суд Коми рассмотрит апелляционное ходатайство в уголовном деле в отношении пилота самолета Катомина В.В. и инженера Гуляева В.Л., которые были осуждены по делу о жесткой посадке самолета в Усинске.

Как сообщает Комиинформ, Гуляев и его защитник просят приговор отменить и вынести оправдательный приговор.

Напомним, в аэропорту Усинска 9 февраля 2020 года экстремально сел самолет. Во время посадки у борта возникли проблемы с шасси. В результате самолёт развернуло на полосе на 90 градусов, шасси оторвало, борт брюхом проехал по ВПП. В момент ЧП в самолёте было 94 пассажира и члены экипажа.

На месте происшествия работала следственная группа, проводилась процессуальная проверка. По её итогам было принято решение о возбуждении уголовного дела.

​На основании исследованных доказательств, в том числе ряда судебных экспертиз, проведенных по уголовному делу, назначенных по ходатайству сторон, а также с учетом сложности предъявленного обвинения, суд установил, что причиной авиационного происшествия, повлекшего причинение по неосторожности крупного ущерба авиакомпании, явилось нарушение командиром воздушного суда Катоминым Л.В. и инженером по эксплуатации аэродрома аэродромной службы Гуляевым В.Л. в совокупности должностных инструкций и требований руководящих документов, а также иных нормативно-правовых актов в сфере гражданской авиации.

Приговором суда Катомин и Гуляев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. От исполнения наказания осужденные освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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