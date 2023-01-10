В Коми повысили выплаты донорам

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В связи с увеличением прожиточного минимума в Коми повысили компенсацию донорам на питание. Об этом сообщает Республиканский Центр крови.

Так, в Сыктывкаре и Ухте донорам будут платить 894,6 рубля. Выплаты людям, сдающим кровь в Инте, Печоре и Воркуте, составят 1106,85 рублей. Эти деньги не являются платой за кровь. Эта сумма предназначена для восполнения сил и микроэлементов после донации. Много лет назад донорам выдавали продуктовые наборы, однако это неудобно, и потому людям стали платить деньги.

– Не отказывайте себе в плотном перекусе после сдачи крови или ее компонентов, – призвали в центре.

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