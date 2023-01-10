В Коми пациента арестовали за оскорбительный внешний вид

Фото: архив КП

В Ухте пациента больницы на четыре дня арестовали за оскорбительный внешний вид. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в Шудаяге. Пьяный мужчина находился в здании больницы. Он имел неопрятный внешний вид, невнятную речь, а также шаткую походку. На него завели административное дело. По мнению полицейских, своим внешним видом мужчина оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность. Мировой судья Ярегского судебного участка Ухты арестовал мужчину на четыре дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре пьяные девушки оголили грудь и устроили дебош на борту самолета (подробности)