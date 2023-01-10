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НовостиОбщество10 января 2023 12:13

В Коми пациента арестовали за оскорбительный внешний вид

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте пациента больницы на четыре дня арестовали за оскорбительный внешний вид. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в Шудаяге. Пьяный мужчина находился в здании больницы. Он имел неопрятный внешний вид, невнятную речь, а также шаткую походку. На него завели административное дело. По мнению полицейских, своим внешним видом мужчина оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность. Мировой судья Ярегского судебного участка Ухты арестовал мужчину на четыре дня.

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