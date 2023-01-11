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НовостиОбщество11 января 2023 5:15

Пожилой мужчина из Сыктывкара жестоко расправился со своей сожительницей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местного 71-летнего жителя признали виновным в убийстве 58-летней возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло в мае 2022 года в одной из квартир дома на улице Коммунистической. Фигурант уголовного дела в момент начала конфликта был пьян, в какой-то момент он схватил нож и ударил им свою жертву.

Пострадавшая скончалась на месте ЧП практически сразу. Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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