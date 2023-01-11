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НовостиОбщество11 января 2023 5:45

Руководителя управляющей компании в Коми подозревают в налоговом преступлении

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации пресс-службы Следственного комитета Коми, в Воркуте в отношении руководителя управляющей компании возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств, с которых должны были быть взысканы налоги.

Следователи выдвинули версию, что фигурант уголовного дела в 2022 году знал о задолженности фирмы по налогам на сумму более 9 млн рублей, предпринял попытку скрыть от ФНС не менее 4,6 млн рублей. В его отношении сейчас идет расследование, в ведомстве собирают доказательства преступления.

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