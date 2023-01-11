В одном из клубов Сыктывкара жестокая драка завязалась между девушками

Фото: архив КП

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии выезжали на вызов в один из местных клубов. Сотрудникам ведомства, как уточняется в сообщении, пришлось разнимать двух девушек. ЧП произошло во время новогодних праздников.

По предоставленным данным, конфликт разгорелся между посетительницам, в какой-то момент он стал неуправляемым, и одна из девушек ударила другую бокалом по голове. Тогда сотрудники заведения вызвали росгвардейцев. Прибывшие сотрудники ведомства задержали склочниц и доставили для разбирательства в полицию.

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