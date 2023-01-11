В Коми опрокинулся SsangYong: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 10 января, в Ухте опрокинулся SsangYong Kyron, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.40. Мужчина 1991 года рождения ехал за рулем SsangYong Kyron по трассе Сыктывкар – Ухта. На 297-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась набок.

В результате ДТП пострадали два человека. У пассажирки 1953 года рождения диагностировали закрытый перелом плеча со смещением, а также ушиб колена. Женщину увезли в больницу. Пассажир 1954 года рождения получил ушиб грудной клетки. Госпитализация ему не потребовалась.

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