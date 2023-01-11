Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 7:48

В Коми разыскивают 40-летнего Константина Ракевича

Источник:kp.ru
Фото: sosnogorsk.police

Фото: sosnogorsk.police

В Сосногорске объявлен в розыск 40-летний Константин Ракевич. Ориентировку с приметами мужчины распространяет МВД по Коми. По данным ведомства, мужчина ушел из дома и не вернулся.

В ориентировке не раскрывается, когда именно исчез сосногорец и при каких обстоятельствах. В чем был мужчина в день пропажи, также не указано.

Приметы: на вид мужчине 39-40 лет, рост 175-180 см., среднее телосложение, карие глаза, темно-русые короткие волосы.

Сведения о местонахождении Константина Ракевича можно сообщить в ОМВД по городу, либо позвонить по телефонам 102, 020, 56701.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности исчезновения 27-летнего Ильи Разминаса из Ухты