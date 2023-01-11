В Коми разыскивают 40-летнего Константина Ракевича

Фото: sosnogorsk.police

В Сосногорске объявлен в розыск 40-летний Константин Ракевич. Ориентировку с приметами мужчины распространяет МВД по Коми. По данным ведомства, мужчина ушел из дома и не вернулся.

В ориентировке не раскрывается, когда именно исчез сосногорец и при каких обстоятельствах. В чем был мужчина в день пропажи, также не указано.

Приметы: на вид мужчине 39-40 лет, рост 175-180 см., среднее телосложение, карие глаза, темно-русые короткие волосы.

Сведения о местонахождении Константина Ракевича можно сообщить в ОМВД по городу, либо позвонить по телефонам 102, 020, 56701.

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