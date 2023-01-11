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НовостиПроисшествия11 января 2023 7:55

Житель Коми устроил у себя дома наркопритон

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте мужчину 1974 года рождения подозревают в организации наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина ранее судим. Он не раз предоставлял свое жилье наркоманам для потребления дезоморфина. Правоохранители провели там обыск и изъяли предметы и ингридиенты, свидетельствующие об употреблении наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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