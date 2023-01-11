На пожаре в Сыктывкаре спасли двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми
Во вторник, 10 января, в Сыктывкаре горела квартира, спасли двух человек, еще один эвакуировался самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 5.51 на Октябрьском проспекте. В доме №30 загорелась квартира. Через семь минут на место прибыли пожарные. Они спасли двух человек. Кроме того, еще один эвакуировался самостоятельно. Пожар удалось потушить в 6.17. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.
На месте происшествия работали 10 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Из горящего дома в Сыктывкаре эвакуировались пять человек (подробности)