На пожаре в Сыктывкаре спасли двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 10 января, в Сыктывкаре горела квартира, спасли двух человек, еще один эвакуировался самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 5.51 на Октябрьском проспекте. В доме №30 загорелась квартира. Через семь минут на место прибыли пожарные. Они спасли двух человек. Кроме того, еще один эвакуировался самостоятельно. Пожар удалось потушить в 6.17. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

На месте происшествия работали 10 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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