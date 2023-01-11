На двух маршрутах Выльгорт – Сыктывкар подорожает проезд

Фото: архив КП

На двух автобусных маршрутах Выльгорт – Сыктывкар подорожает стоимость проезда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сыктывдинского района.

Речь идет о маршрутах №101 и №174. Стоимость проезда вырастет с четверга, 12 января. Такое решение принял перевозчик ИП Рехвиашвили О. В. Проезд по Сыктывкару за наличные будет стоить 28 рублей, по транспортной карте «Комиавтотранс» – 27 рублей, а по Выльгорту – 25 и 24 рубля соответственно. В администрации подчеркнули, что это повышение цен законно.

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