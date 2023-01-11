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НовостиОбщество11 января 2023 12:12

В Коми проверят удовлетворенность людей качеством медицинской помощи

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми проведут мониторинг удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Глава Коми Владимир Уйба встретился с руководством Общественной палаты региона. Они наметили основные направления совместной работы в 2023 году. Общественная палата, общественный совет и Минздрав собирается в этом году организовать мониторинг удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. Кроме того, будет проведен мониторинг условий труда медиков. Уйба предложил начать с Эжвинской городской больницы. Дело потому что именно этим медучреждением чаще всего недовольны жители. Работу больницы проанализируют, после чего будут предложены решения выявленных проблем.

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