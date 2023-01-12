Гендиректора нефтедобывающей компании в Коми подозревают в сокрытии средств от налоговой

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В Усинске в отношении генерального директора нефтедобывающей компании возбуждено уголовное дело о сокрытии денег, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам, страховым взносам и сборам. По данным СК Коми, речь идет о 78 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло в 2022 году, когда фигурант уголовного дела, зная о задолженности предприятия в размере 100 млн рублей, предпринял ряд действий для сокрытия денег. В настоящий момент следователи проводят процессуальные действия и собирают доказательную базу.

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