Жительница Коми получила компенсацию от муниципалитета за нападение собаки

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Жительница Вуктыла получила компенсацию морального ущерба в размере 40 тысяч рублей с местной администрации за нападение собаки. Иск также был подан к бюджетному учреждению «Локомотив». Женщина сообщила в суде, что на нее напала стая собак, одна из которых укусила ее и порвала одежду.

Истец заявила, что испытала стресс и физическую боль, длительное время боялась гулять по городу и не могла спать из-за боли от укуса. Пострадавшая также заявила, что с ней находились дети в тот день, который непосредственно в момент укуса отлучились.

Суд учел возраст истца, последствия от укуса и взыскал с ответчика компенсацию. Ответчик обжаловал решение, в Верховном суде апелляцию не поддержали, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

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