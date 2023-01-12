В Коми столкнулись две легковушки: пострадали два человека

Фото: ГИБДД Ухты

В среду, 11 января, на автодороге Сыктывкар – Нарьян-Мар столкнулись ВАЗ - 21099 и Peugeot Boxer, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД Ухты.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.57. Молодой человек 2000 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21099 со стороны Сосногорска в сторону Ухты. На 343-м километре трассы «Лада» выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась в Peugeot.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель отечественного авто и его 22-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Во время движения они были пристегнуты ремнями безопасности, передает «Комиинформ».

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