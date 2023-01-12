Мошенники украли у двух сыктывкарцев более 112 тысяч рублей

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За сутки мошенники украли у двух жителей Сыктывкара более 112 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, сыктывкарец 1979 года рождения выставил на продажу в сети колеса для автомобиля Haval. Через некоторое время мужчине позвонил покупатель. Далее собеседник прислал ссылку для заполнения специальной формы якобы для оплаты товара. Житель Коми ввел данные своей карты, сообщил мошеннику коды подтверждения из СМС и лишился 49 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, сыктывкарка 1991 года рождения решила купить лыжи. Она нашла два объявления и списалась с продавцами. Одному из них горожанка перевела 40 тысяч рублей, а другому – 23,5 тысячи. Однако лыжи жительница Коми так и не получила. По факту случившегося проводится проверка.

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