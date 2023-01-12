В Сыктывкаре менеджер украла у клиентки 115 тысяч рублей

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В Сыктывкаре местную жительницу 1983 года рождения подозревают в мошенничестве на сумму 115 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился директор частной фирмы. Мужчина рассказал, что к нему обратилась клиентка и сообщила, что заказала и частично оплатила комплект дверей, но товар не получила. Сыктывкарка заключила договор на сумму 180 тысяч рублей и заплатила 115 тысяч в качестве предоплаты. Эти деньги горожанка отдала менеджеру.

За четыре месяца жительница Коми так и не получила товар, а потому потребовала вернуть предоплату и попросила телефон директора. Дозвониться руководителю женщина не смогла. Дело в том, что телефон был отключен.

Оказалось, что менеджер, получив деньги, забрала их себе, не регистрируя заявку. Для того, чтобы скрыть преступление, злоумышленница дала женщине несуществующий номер директора. Подозреваемая объяснила полицейским, что нарушила закон, поскольку очень нуждалась в деньгах. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Деньги вернули клиентке.

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