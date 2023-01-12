В Коми за новогодние праздники родились 129 детей

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В Коми в первые дни 2023 года родились почти 130 детей. Такие данные сообщили в Минздраве республики. По данным ведомства, с 1 по 8 января на свет появились 129 младенцев.

Девочек за период новогодних каникул родилось больше: 63 мальчика против 66 малышек.

Напомним, что три двойни увидели свет в Сыктывкаре в начале года. Малыши родились в Перинатальном центре Коми. Всего за восемь дней 2023 года в столице Коми родились 53 ребенка.

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