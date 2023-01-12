В Сыктывкаре эвакуировали сотрудников арбитражного суда Коми из-за угрозы минирования

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В четверг, 12 января, в Сыктывкаре из-за угрозы минирования эвакуировали сотрудников арбитражного суда Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как рассказали в ведомстве, на электронную почту суда пришло сообщение. В письме говорилось, что здание, расположенное на Стефановской площади, заминировано. На место прибыли полицейские, кинологи, а также сотрудники других оперативных служб. Они обследуют здание и прилегающую территорию. Сотрудников оттуда эвакуировали.

Кроме того, аналогичные сообщения получили Сыктывкарский городской суд, а также суды Эжвы и Сосногорска.

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