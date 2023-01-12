В Коми 19-летний парень и его два друга-подростка насмерть забили мужчину

Фото: архив "КП"

В Сысольском районе Коми трагически оборвалась жизнь 49-летнего жителя села Визинга. Мужчину на протяжении двух дней зверски избивали трое юношей: 19-летний парень и его два 15-летних лруга-подростка.

По данным СУ СК России по Коми, мужчина задолжал деньги компании молодых людей. Тогда юноши решили жестоко наказать сельчанина. Они держали его дома и били в течение двух дней. Удары подростки наносили преимущественно по голове и животу мужчины.

- В мае 2022 года в селе Визинга злоумышленники, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в течение двух дней на почве внезапно возникших в связи с денежным долгом личных неприязненных отношений избивали 49-летнего односельчанина, нанеся ему не менее 50 ударов по телу и голове. Потерпевший скончался от полученной травмы грудной клетки с переломами ребер и повреждением легкого, - уточнили в СК.

Следствием собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

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