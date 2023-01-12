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НовостиОбщество12 января 2023 10:53

Коми накроет опасное природное явление

В шести районах Коми ожидается сильный снегопад
Источник:kp.ru
Фото: Екатерина САВЕНКО

Фото: Екатерина САВЕНКО

В пятницу, 13 января, в шести муниципалитетах Коми ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает ЦГМС республики.

По данным синоптиков, погода испортится в шесть утра. В северных районах местами ожидается сильный снег. Синоптики не исключают, что выпадет шесть миллиметров осадков и более. Временами видимость ухудшится до 1000-500 метров. Уточняется, что штормовое предупреждение объявили в Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, а также Ижемском и Усть-Цилемском районах.

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