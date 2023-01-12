Коми накроет опасное природное явление

Фото: Екатерина САВЕНКО

В пятницу, 13 января, в шести муниципалитетах Коми ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает ЦГМС республики.

По данным синоптиков, погода испортится в шесть утра. В северных районах местами ожидается сильный снег. Синоптики не исключают, что выпадет шесть миллиметров осадков и более. Временами видимость ухудшится до 1000-500 метров. Уточняется, что штормовое предупреждение объявили в Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, а также Ижемском и Усть-Цилемском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали умеренный снег и гололеды (подробности)