Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 12:15

В Коми на новый год в лесу пропала семья с двумя детьми

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми прошли поиски пропавшей семьи с детьми 14 и 10 лет. Печорцы отправились отдыхать в лесную избушку в Усинском районе, но к обещанной дате не вернулись. Обеспокоенные близкие обратились за помощью к правоохранителям и спасателям с просьбой разыскать семью.

Сотрудники «Спас-Коми» на снегоходах отправились к месту предполагаемой избушки, но никогда там не оказалось. Позже выяснилось, что семья вышла на связь с близкими. Они сообщили, что с ними все хорошо и они продолжают отдыхать в лесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Его ждут»: молодой отец из Коми ушел ночью из дома в мороз и исчез (подробности)