В Коми на новый год в лесу пропала семья с двумя детьми

Фото: архив "КП"

В Коми прошли поиски пропавшей семьи с детьми 14 и 10 лет. Печорцы отправились отдыхать в лесную избушку в Усинском районе, но к обещанной дате не вернулись. Обеспокоенные близкие обратились за помощью к правоохранителям и спасателям с просьбой разыскать семью.

Сотрудники «Спас-Коми» на снегоходах отправились к месту предполагаемой избушки, но никогда там не оказалось. Позже выяснилось, что семья вышла на связь с близкими. Они сообщили, что с ними все хорошо и они продолжают отдыхать в лесу.

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