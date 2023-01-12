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За период c 1 по 9 января в Коми подорожали помидоры, огурцы и свекла. Об этом сообщает Комистат.

Цены на детские консервы снизились на 3,1-4,3%. Творог же подешевел на 3,3%. Немало продуктов подорожало. Наиболее существенные изменения коснулись овощей. Так, цены на помидоры выросли на 17,8%. Свекла подорожала на 16,2%, огурцы – на 13,1%, а лук и капуста – на 8,6%. Килограмм моркови вырос в цене на 5,3%, а картофеля – на 3,9%. Сосиски и сардельки подорожали на 2,2%, сыр – на 3,2%, мука – на 2%, яблоки – на 2,6%, а бананы – на 4,2%.

Кроме того, цены на стиральный порошок выросли на 2,2%, а на шампунь – на 3,3%. Пылесосы подорожали на 4,1%, карвалол – на %,9%, поливитамины – на 3,9%, эргоферон – на 2,3%.

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