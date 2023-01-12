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НовостиОбщество12 января 2023 13:06

Сыктывкарца заставили оплатить 115 штрафов ГИБДД

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре пристав взыскала с местного жителя 2001 года рождения 115 штрафов ГИБДД. Об этом сообщили в управлении ФССП по Коми.

Молодой человек ездил на Honda Accord и много раз превышал скорость. Кроме того, водитель проезжал на красный свет. Еще одно нарушение - просроченный полис ОСАГО. В ФССП поступило 163 исполнительных производства. 115 из них касались непосредственно штрафов, еще 48 – взыскания исполнительского сбора. Пристав арестовала автомобиль. Для того, чтобы иномарка не отправилась на спецстоянку, сыктывкарец погасил весь долг, который составлял 112 800 рублей.

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