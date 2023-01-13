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В Воркуте в отношении местного жителя рассмотрели уголовное дело о причинении вреда здоровью. По предоставленным данным объединенной пресс-службы суда, мужчина напал с ножом на свою возлюбленную из-за ревности.

Фигурант уголовного дела и его жертва состоят в браке, и после конфликта пострадавшая от него забеременела, что послужило причиной для ходатайства о смягчении наказания. Суд это обстоятельство смягчающим не признал и пришел к выводу, что беременность не снижает степени опасности преступления для девушки.

Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее отбывал наказание за убийство, ему назначили год лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.

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