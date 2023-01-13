Житель Коми пытался перекинуть через забор 14 сотовых телефонов заключенным

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В отношении жителя Коми составлен протокол об административных правонарушениях за попытку передачи 14 телефонов заключенным в ИК-29. Мужчину, по информации объединенной пресс-службы судов, оштрафовали на три тысячи рублей.

По предоставленным данным, нарушение произошло 1 сентября 2021 года, когда житель Ухты подошел к забору колонии в поселке Нижний Доманик и пытался перекинуть телефоны через ограждение в жилую зону. Однако завершить задуманное ему не удалось, и все телефоны были изъяты администрацией.

Дело было рассмотрено мировым судьей, где ухтинца признали виновным и приговорили к штрафу с конфискацией запрещенных предметов.

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