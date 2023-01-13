В Сыктывкаре УАЗ врезался в Dodge: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 12 января, в Сыктывкаре столкнулись УАЗ «Патриот» и Dodge, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.10. 45-летний мужчина ехал за рулем УАЗа по улице Колхозной со стороны Маркова в сторону Пермской. В районе дома №123 водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу встречному Dodge. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. 23-летний водитель Dodge получил перелом кости правой голени, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Кроме того, под вопросом перелом грудного отдела позвоночника. У 24-летней пассажирки иномарки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясением мозга, перелом правой лучевой кости и ушиб ребер. Кроме того, под вопросом перелом бедренной кости. Парня и девушку увезли в больницу.

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