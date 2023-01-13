Поверившая мошеннику в Сети воркутинка потеряла 25 тысяч рублей

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Жительница Вокруты стала жертвой сетевых мошенников и потеряла крупную сумму денег. О неприятном инциденте рассказали в МВД по Коми.

Потерпевшая жительница Заполярья рассказала в полицейском участке, что в социальных сетях ей написала знакомая и сообщила, что есть возможность получить социальное пособие. Собеседница попросила прислать данные карты, с которой были списаны более 25 тысяч рублей. Оказалось, что страницу женщины просто взломали.

- Несмотря на то, что жительница Заполярья была информирована о различных способах обмана, она всё же пошла на риск и сообщила собеседнице данные своей банковской карты, а также приходящие смс-коды. В результате со счёта воркутинки были списаны денежные средства в сумме 25 340 рублей. Когда пенсионерка поняла, что страницу её приятельницы взломали, и она стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту следователями ОМВД России по городу Воркуте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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