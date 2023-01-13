В дачном домике в Коми обнаружен труп 23-летней девушки

Фото: архив "КП"

В Ухте трагически оборвалась жизнь 23-летней девушки. Ее труп был обнаружен в одном из дачных домиков с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что ее убил 31-летний сожитель.

Как рассказали в СУ СК России по Коми, трагедия произошла в августе 2022 года. Пара сильно поругалась, а пьяный мужчина быстро вышел из себя и стал жестоко избивать девушку. Когда ухтинец осознал, что натворил, он попытался скрыться.

- От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы она скончалась в дачном доме. Испугавшись ответственности за содеянное, фигурант скрылся. Его задержали через несколько дней в Москве.

Приговором суда подсудимому по совокупности приговоров назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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