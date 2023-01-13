За год в ДТП в Сыктывкаре погибло семь человек

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В 2022 году в результате ДТП в Сыктывкаре погибло семь человек. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

В столице Коми снизилось число аварий, а также количество пострадавших и погибших. За год в городе произошло 269 ДТП. В результате этих происшествий пострадали 332 человека, еще семь человек погибли. В 41 ДТП 44 ребенка получили травмы различной степени тяжести.

За год в Сыктывкаре зарегистрировано 123 столкновения автомобилей, в которых один человек погиб и 185 пострадали. За 12 месяцев произошло 88 наездов на пешеходов. В результате пострадали 89 человек, еще трое погибли.

По вине водителей произошло 240 аварий, в которых погибли четыре человека и 304 участника получили травмы. 26 аварий устроили пьяные автомобилисты. Из-за них погибли два человека, еще 36 пострадали.

По вине самих пешеходов произошло 26 ДТП. В результате этих происшествий погибли три человека и пострадали 25. Семь аварий произошло из-за неосторожного поведения детей на проезжей части.

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