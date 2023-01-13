В Коми изменили закон об охоте

Фото: Pixabay

В Коми внесли изменения в региональный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

Согласно документу, в Коми изменились сроки подачи заявлений на выдачу разрешений на охоту на животных, в отношении которых не устанавливали лимит добычи. В министерстве отметили, что речь идет о боровой и водоплавающей дичи, а также о пушных за исключением соболя и выдры.

Подача заявлений на выдачу разрешений начинается за 90 дней до начала сроков охоты. Раньше их начали принимать за 30 дней до начала сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минприроды Коми объявило охоту на волков (подробности)