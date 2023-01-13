В Сыктывкаре 32-летняя мать и ее знакомый истязали дочь-подростка

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В Сыктывкаре 14-летняя девочка стала жертвой домашнего насилия. На протяжении долгого времени она терпела издевательства и побои со стороны своей 32-летней матери.

Подросток решилась рассказать о маме-тиране своим знакомым. Они тут же посоветовали не терпеть такое отношение и обратиться за помощью в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что бил девочку и знакомый матери.

- Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы и ее 35-летнего знакомого, обвиняемых в истязании несовершеннолетней (ст. 117 УК РФ). Кроме того, женщине предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери (ст. 156 УК РФ), - сообщили в ведомстве.

В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие вину обвиняемых, и в настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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