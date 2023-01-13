Когда и как будет выплачиваться единое пособие на детей и беременным женщинам

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В Коми начали перечислять единое пособие на детей и беременным женщинам. Об этом сообщили в СФР республики. В фонде уточнили, что выплаты поступят почти 1,8 тысяче детей и 111 будущим мамам.

Всего на единое пособие подали заявление более девяти тысяч человек.

Напомним, решение о назначении единого пособия выносится в 10-дневный срок с даты подачи заявления. Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Социальный фонд не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на выплату. Первая выплата единого пособия поступает в течение 5 рабочих дней с даты вынесения положительного решения. В дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

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