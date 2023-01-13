В Сыктывкаре из-за пьяного дворника загорелся подвал многоэтажки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В Сыктывкаре из-за пьяного дворника, выбросившего непотушенную сигарету, загорелся подвал многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Ленина. В одном из многоквартирных домов загорелся подвал. На место прибыли пожарные. К тому моменту очевидцы потушили огонь сами. Квартиры жильцов в результате пожара не пострадали.

Полицейские провели проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожного обращения с огнем дворника. У мужчины был доступ в подвал. Там работник курил и выпивал. В какой-то момент пьяный дворник выбросил в мусорную шахту непотушенную сигарету. Из-за этого возникло задымление. На дворника могут завести уголовное дело.

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