Из-за клона банковского приложения жительница Коми лишилась 167 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Мошенники украли у жительницы Инты 167 тысяч рублей, используя клон банковского приложения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина хотела зайти в свой онлайн-банк, но приложение не работало. Жительница Коми удалила программу и решила установить такую же. Она зашла на поисковый сайт, ввела название приложения и перешла по ссылке. Женщина установила приложение, а потом заметила, что с ее карты списываются деньги.

На горячей линии банка жительнице Инты сообщили, что скачанное приложение является клоном настоящего и его нужно срочно удалить. Женщина так и сделала, а потом обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у двух сыктывкарцев более 112 тысяч рублей (подробности)