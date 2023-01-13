В Печоре устранили аварию в доме, покрывшемся толстым слоем льда

Фото: соцсети

В Печоре устранили аварию в доме №69 по Печорскому проспекту, который покрылся толстым слоем льда. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщалось ранее, на лестнице и стенах подъезда бывшего общежития все покрылось снегом и льдом. Такая ситуация сложилась на втором этаже. По словам жителей, по всему подъезду в коридорах не было света, а с потолков текла вода.

В администрации пояснили, что в начале января неизвестные перекрыли коллектор горячего водоснабжения. Это привело к аварийной ситуации, в результате которой возникло парение в подъезде дома. Из-за низких температур образовалась изморозь. В подвале заменили шесть метров трубы, а подъезд отогрели тепловыми пушками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Печоре управляющая компания на Западной круглосуточно выскребает лёд из подъезда

Жильцы снежного королевства сетуют на дым в секциях и работу по ночам (подробности)