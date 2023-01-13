Скончался бывший первый заместитель главы Коми

Фото: архив КП

Ушел из жизни бывший первый заместитель главы Коми Анатолий Каракчиев. Об этом сообщает «Комиинформ».

Экс-чиновник умер в Кардиодиспансере. Пациент скончался после операции по удалению тромба. Он давно боролся с онкологическим заболеванием. В феврале Каракчиеву исполнилось бы 72 года. Бывшего первого зама главы Коми похоронят в воскресенье, 15 января. Время и место прощания с покойным будет известно позднее.

Каракчиев родился в 1951 году в рабочей семье в Сыктывкаре. В 1989 году он стал зампредом, а в 1990 году председателем Сыктывкарского городского Совета. Спустя четыре года Каракчиев возглавил администрацию Сыктывкара. С июня 1994 года чиновник был первым заместителем главы Коми – министром экономики. В 1998 – феврале 2002 года Каракчиев занимал должность первого заместителя главы республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми скончался экс-депутат Госсовета Саядов (подробности)