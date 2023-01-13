В Коми завели 14 дел о «минировании» судов

Фото: архив КП

В Коми возбуждено 14 уголовных дел о «минировании» судов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В четверг, 12 января, на электронную почту судов поступили сообщения о 14 заложенных взрывных устройствах. Эти сообщения приходили в период с 8.50 до 11.00. Письма получали суды, находящиеся в Сыктывкаре и еще 10 муниципалитетах Коми. В итоге ни в одном здании никаких опасных предметов не обнаружили. Возбуждены уголовные дела, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми три суда получили угрозы о минировании зданий (подробности)