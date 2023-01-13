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НовостиПроисшествия13 января 2023 13:18

В Коми завели 14 дел о «минировании» судов

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми возбуждено 14 уголовных дел о «минировании» судов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В четверг, 12 января, на электронную почту судов поступили сообщения о 14 заложенных взрывных устройствах. Эти сообщения приходили в период с 8.50 до 11.00. Письма получали суды, находящиеся в Сыктывкаре и еще 10 муниципалитетах Коми. В итоге ни в одном здании никаких опасных предметов не обнаружили. Возбуждены уголовные дела, передает БНК.

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