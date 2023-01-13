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НовостиОбщество13 января 2023 13:52

В Сыктывкаре перекроют улицу Колхозную

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В субботу, 14 января, в Сыктывкаре ограничат движение транспорта по улице Колхозной. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Ограничения начнут действовать с девяти утра. Такие меры связаны с тем, что ПАО «Т - плюс» будет проводит аварийные ремонтные работы. Поэтому будет перекрыта вся ширина проезжей части на улице Колхозной в районе перекрестка с Маркова и в сторону Южной. Водителей призывают планировать маршрут заранее и объезжать перекрытый участок по параллельным улицам.

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