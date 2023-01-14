В Коми энергетики ищут «шубы» из снега и льда на проводах

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В Вуктыле энергетики проводят дополнительные осмотры воздушных линий. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми

С конца прошлого года погода в регионе стала аномальной. В середине ноября Коми накрыла изморозь, в декабре пришла оттепель, а с начала января температура снизилась до -49 градусов. Из-за этого на проводах ЛЭП образовались 20-сантиметровые «шубы» из снега и льда. В итоге нагрузка на сети выросла в десять раз. Больше всего от непогоды пострадали Усинский, Вуктыльский и Княжпогостский районы.

Для того, чтобы ликвидировать последствия непогоды, энергетики дополнительно обследуют линии и устраняют дефекты. Там, где на время работ нельзя перевести питание потребителей на резервные схемы, задействуются резервные источники питания.

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