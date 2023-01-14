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В понедельник, 16 января, в Ухте может ухудшиться качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На водозаборе «Пожня-Ель» произошла утечка. В связи с ее устранением с 3.30 до двух часов дня может ухудшиться качество воды. Это касается непосредственно Ухты, а также пригородной зоны. В администрации уточнили, что речь идет о микрорайонах Дальний, Ветлосян, станция Ветлосян, Подгорный, Дежнево. Кроме того, в микрорайонах УРМЗ и Озерный может снизиться давления воды.

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